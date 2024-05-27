У Туреччині пасажирський автобус потрапив у масштабну ДТП: є багато загиблих та постраждалих

У Туреччині в неділю, 26 травня, у ДТП потрапив пасажирський автобус. Через дощову погоду він врізався у три інші автомобілі, що рухалися по шосе.

Автобус прямував за маршрутом Діярбакир – Стамбул. Він зіткнувся на шосе в районі міста Єніце у провінції Мерсін з 2 легковими автомобілями та 1 вантажівкою.

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Унаслідок аварії загинуло 10 людей

За різними даними, у ДТП постраждали від 39 до 40 людей, 9 з них – у важкому стані. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая також уточнив, що загинули в аварії 10 громадян Туреччини.

Як зазначають турецькі ЗМІ, водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням. Автобус перекинувся та зруйнував сталеві огородження, а потім виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобілі.

"Ми їхали з Мерсіна в Адану, погода була дощова. Коли автобус врізався, він перекинувся на праву сторону, та впав на два транспортні засоби, на жаль, були й маленькі діти", – розповів 41-річний свідок аварії Мурат Шахін.

Прокуратура розпочала судове розслідування щодо аварії.

У Туреччині сталася смертельна ДТП / Фото NTV

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