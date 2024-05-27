У Туреччині пасажирський автобус потрапив у масштабну ДТП: є багато загиблих та постраждалих
Джерело:Алі Єрлікая
У Туреччині в неділю, 26 травня, у ДТП потрапив пасажирський автобус. Через дощову погоду він врізався у три інші автомобілі, що рухалися по шосе.
Автобус прямував за маршрутом Діярбакир – Стамбул. Він зіткнувся на шосе в районі міста Єніце у провінції Мерсін з 2 легковими автомобілями та 1 вантажівкою.
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Унаслідок аварії загинуло 10 людей
За різними даними, у ДТП постраждали від 39 до 40 людей, 9 з них – у важкому стані. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая також уточнив, що загинули в аварії 10 громадян Туреччини.
Як зазначають турецькі ЗМІ, водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням. Автобус перекинувся та зруйнував сталеві огородження, а потім виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобілі.
"Ми їхали з Мерсіна в Адану, погода була дощова. Коли автобус врізався, він перекинувся на праву сторону, та впав на два транспортні засоби, на жаль, були й маленькі діти", – розповів 41-річний свідок аварії Мурат Шахін.
Прокуратура розпочала судове розслідування щодо аварії.
У Туреччині сталася смертельна ДТП / Фото NTV
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