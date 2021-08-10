У Туреччині трапилася масштабна ДПП: постраждали понад 30 людей – відео

10 серпня 2021 , 20:31
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Джерело:

TRT Haber

На трасі Анакара-Ушак у Туреччині перекинувся пасажирський автобус. Внаслідок ДТП постраждали 32 пасажири та водій.

Деталі ДТП у Туреччині

Автобус виконував рейс з Агри в Ізмір. На одній з ділянок дороги в провінції Ушак водій не впорався з керуванням.

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У результаті автівка з'їхала в кювет і перекинулася.

На місце аварії направили багато карет швидкої допомоги, бригад поліції й пожежників. Усіх постраждалих відвезли у місцеві лікарні. Відомо, що вони перебувають у задовільному стані.


У Туреччині перекинувся автобус / Фото TRT Haber

Дивіться відео з місця ДТП на трасі у Туреччині:

Попередня аварія з автобусом

Автор: Софія Мінджоса