У Туреччині трапилася масштабна ДПП: постраждали понад 30 людей – відео
10 серпня 2021 , 20:31Читать новость на русском
Джерело:TRT Haber
На трасі Анакара-Ушак у Туреччині перекинувся пасажирський автобус. Внаслідок ДТП постраждали 32 пасажири та водій.
Деталі ДТП у Туреччині
Автобус виконував рейс з Агри в Ізмір. На одній з ділянок дороги в провінції Ушак водій не впорався з керуванням.
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У результаті автівка з'їхала в кювет і перекинулася.
На місце аварії направили багато карет швидкої допомоги, бригад поліції й пожежників. Усіх постраждалих відвезли у місцеві лікарні. Відомо, що вони перебувають у задовільному стані.
У Туреччині перекинувся автобус / Фото TRT Haber
Дивіться відео з місця ДТП на трасі у Туреччині:
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