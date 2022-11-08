Зіткнувся з вантажівками і спалахнув: внаслідок жахливої ДТП у Туреччині загинули 7 людей
Джерело:Hürriyet
У районі Тутак міста Агрі пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу і, після зіткнення з двома вантажівками, згорів. У автобуса були несправні гальма.
Аварія сталася близько 13.30 на з'їзді Тутак. У міжміському автобусі на момент аварії перебувала 21 людина.
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Внаслідок аварії є загиблі і поранені
У результаті зіткнення загинули 7 людей, 18 отримали поранення різного ступеня. Двоє пасажирів перебувають у важкому стані.
Постраждалих карети швидкої допомоги доставили до лікарень прилеглих провінцій і районів. Через аварію дорога Агри-Патнос була перекрита на тривалий час.
Яка причина зіткнення
На з’їзді Тутак вантажівка з цукровим буряком перекинулася ще о 10:00, тому дорога була зведена в одну смугу. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням автобуса після того, як відмовили гальма.
Внаслідок займання вантажівка та автобус вигоріли вщент.
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