Зіткнувся з вантажівками і спалахнув: внаслідок жахливої ДТП у Туреччині загинули 7 людей

У районі Тутак міста Агрі пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу і, після зіткнення з двома вантажівками, згорів. У автобуса були несправні гальма.

Аварія сталася близько 13.30 на з'їзді Тутак. У міжміському автобусі на момент аварії перебувала 21 людина.

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Внаслідок аварії є загиблі і поранені

У результаті зіткнення загинули 7 людей, 18 отримали поранення різного ступеня. Двоє пасажирів перебувають у важкому стані.

Постраждалих карети швидкої допомоги доставили до лікарень прилеглих провінцій і районів. Через аварію дорога Агри-Патнос була перекрита на тривалий час.

Яка причина зіткнення

На з’їзді Тутак вантажівка з цукровим буряком перекинулася ще о 10:00, тому дорога була зведена в одну смугу. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням автобуса після того, як відмовили гальма.

Внаслідок займання вантажівка та автобус вигоріли вщент.

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