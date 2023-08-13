Смертельна ДТП з українцями в Австрії: перші подробиці від МЗС
В Австрії потрапив в ДТП автобус з польськими номерами. Під час аварії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей.
Інші українці, які постраждали під час аварії, перебувають в лікарні. Про це 24 Каналу розповіли в пресслужбі МЗС.
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Скільки українців перебуває у лікарні
Аварія трапилася зранку 12 серпня біля міста Гросскрут. На жаль, в результаті загинули четверо громадян України. Наразі ще 3 українців перебувають у лікарні.
Водій та інші двоє пасажирів – всі теж українці – були доставлені до лікарні. Зараз вони перебувають під наглядом лікарів,
– повідомили в МЗС.
У міністерстві уточнили, що усі учасники аварії мали дозволи на проживання в Польщі. Наразі українське посольство взаємодіє з австрійськими правоохоронцями в контексті розслідування ДТП та підтримує зв‘язок із лікарями.
Що відомо про ДТП
- Аварія трапилася близько 7 ранку, в суботу, 12 серпня.
- Мікроавтобус на польських номерах перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.
- За даними ЗМІ, водій нібито зізнався, що на кілька секунд заснув.
- Під час ДТП загинуло 4 людей і всі вони українці: двоє дорослих і двоє дітей у віці від кількох місяців до трьох років.
- Попередньо відомо, що двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей. Окрім цього, в авто їхала ще одна дитина, але вона зазнала легких поранень.
- Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський раніше заявив, що хоч автобус був на польских номерах, їхали в ньому громадяни України. Поляків серед пасажирів не було.