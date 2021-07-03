Українці потрапили у серйозну ДТП у Польщі: 4 у лікарні, серед них – дитина

Біля польського Тарнува сталася масштабна аварія, в якій постраждали 4 українців. На трасі у напрямку Кракова зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль.

ДТП сталася близько 8:00 у суботу, 3 липня. На місце події одразу прибули екстрені служби та правоохоронці. Станом на 11:20 рух трасою вдалося відновити.

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Мікроавтобус Mercedes Sprinter загалом перевозив 9 українців. Внаслідок зіткнення він перевернувся на бік. Найбільше постраждали 2 дорослих та неповнолітній. Його транспортували у лікарню гелікоптером.

Що кажуть у МЗС

Речник українського МЗС Олег Ніколенко уточнив, що усіх постраждалих українців вже госпіталізували. Польські лікарі надають необхідну медичну допомогу.

Інші пасажири травм не отримали. На місце аварії прибув український консул, він надає громадянам необхідну допомогу, контактує з правоохоронцями та лікарнею.

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