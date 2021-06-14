Померла восьма жертва аварії українського автобуса в Польщі

ДТП із українцями у Польщі біля міста Кошице трапилася 6 березня. Через три місяці після зіткнення в Україні померла 8 жертва аварії.

Речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська підтвердила ЗМІ, що кількість загиблих в аварії зросла. Втім, наразі ще з'ясовують, чи саме наслідки ДТП спричинили смерть.

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Загинув чоловік, що лікувався у Перемишлі

ЗМІ з власних джерел стало відомо, що йдеться про чоловіка віком близько 60-років із Херсонської області. Він отримав в аварії важкі травми і упродовж 3 тижнів лікувався у Перемишлі.

Наприкінці березня, коли його стан покращився, його перевезли в Україну.

Слідчі намагаються підтвердити, чи ця смерть має зв'язок з ДТП, повідомила Марта Пентковська.

Перша ДТП у Польщі з українцями

У ніч на 6 березня поблизу польського міста Кошице рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. У салоні перебували 57 українців: 55 пасажирів і 2 водії.

Унаслідок страшної аварії на місці загинули 5 людей, ще 34 особи отримали поранення.

Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням на невідповідній швидкості. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

За два тижні у схожу – так звану "другу польську ДТП" – потрапив автобус Вроцлав – Чернівці. Від зіткнення загинув один чоловік – він був напарником водія.