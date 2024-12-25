У Вінницькій області сталася моторошна ДТП: 4 людини загинули, є постраждалі

У Вінницькій області 25 грудня трапилася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули та постраждали люди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

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Які наслідки моторошної аварії у Вінницькій області

За даними рятувальників, дорожньо-транспортна пригода сталася зранку 25 грудня між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району.



ДТП у Вінницькій області 25 грудня / Фото ДСНС Вінницької області

Внаслідок зіткнення двох автомобілів, Geely та Subaru, загинуло четверо осіб. Ще двоє зазнали травм.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання, деблокували тіла загиблих із салону одного з авто,

– написали у ДСНС.

Наслідки ДТП на Вінниччині 25 грудня / Відео ДСНС у Вінницькій області

У службі також зазначили, що причини та обставини трагедії наразі з'ясовують слідчі Національної поліції.

До слова, у Вінницькій області 21 грудня у Гайсині легковик з 7 пасажирами зіткнувся з вантажівкою. Тоді внаслідок аварії загинуло три людини.