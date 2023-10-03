Смертельна ДТП з випускниками: обвинувальний акт щодо поліцейського передали до суду

3 жовтня стало відомо, що співробітники ДБР завершили досудове розслідування. Воно стосується правоохоронця, котрий у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну ДТП.

Сталася вона неподалік селища Новгородка у Кіровоградській області. Відомо, що обвинувальний акт щодо поліцейського вже направили до суду.

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У чому звинувачують поліцейського

Як зазначають у ДБР, правоохоронця обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок цього загинуло кілька людей.

На нього очікує ув'язнення терміном до 12 років. Самим процесуальним керівництвом займається Кіровоградська обласна прокуратура.

Власне, сталася смертельна ДТП на світанку 25 червня, близько 04:30. Транспортний засіб потрапив в аварію неподалік селища Новгородка, що на Кіровоградщині.

Відомо, що правоохоронець у стані алкогольного сп'яніння віз підлітків після святкування випускного. Він також порушив правила безпеки, посадивши сімох пасажирів у легкове авто. Невдовзі чоловік втратив керування автомобілем. Внаслідок чого автівка злетіла у кювет, а також перекинулася.

У цій моторошній ДТП загинуло троє дівчат, а ще четверо зазнали поранень. Сам водій підліткам допомогу після аварії не надавав. Він вирішив втекти.

Їхали зустрічати схід сонця

Мешканець селища Новгородка Володимир Белінський розповів журналістам, що випускники очікували на закінчення комендантської години. Вони хотіли поїхати зустрічати схід сонця. Підлітки домовилися про поїздку з поліцейським з місцевого відділку поліції.

Вони усі сіли в машину. Спочатку він їхав потихеньку, а потім натиснув на педаль газу і пропустив поворот, не справився з керуванням, машина з'їхала у кювет і тричі перевернулась. Водій з місця аварії втік,

– розповідає Белінський.

Відомо, що дівчата були медалістками ліцею. У селищній раді зазначили, що внаслідок ДТП загинули Олена Гришук, Наталія Дорошко та Діана Каналош.

Одна з постраждалих внаслідок моторошної аварії Євгенія Шимкова. Дівчина потрапила до лікарні та розповіла свою версію подій.

З нами увесь час був родич цього друга – цей поліцейський, який був за кермом. Він випивав. Під ранок всі вирішили зустрічати світанок. Він (поліцейський – 24 Канал) сказав, що йти довго, запропонував їхати. Ми погодились. Стояли біля машини, коли підійшли ще троє чи четверо людей,

– згадує Євгенія.

За її словами, в автівці разом із водієм було восьмеро людей: троє спереду та п'ятеро позаду. Серед них був її племінник-випускник.