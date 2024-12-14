У Воронезькій області автобус з пораненими окупантами врізався у вантажівку з іншими військовими

У Воронезькій області Росії 13 грудня зіткнулися автобус та вантажівка. У обох транспортних засобах були російські військові.

Аварія сталася близько 23:00 за місцевим часом на трасі Воронеж-Луганськ у Кам’янському районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський опозиційний телеграм-канал Astra.

Деталі смертельної ДТП за участі російських військових

Вантажівка "УРАЛ" здійснила з автобусом лобове зіткнення. Автобус при цьому перевозив поранених російських військових, а вантажівка інших окупантів, які їхали в сторону Луганська.

Джерела Astra в екстрених службах регіону повідомляють, що внаслідок аварії загинули обидва водії, один поранений військовослужбовець з автобуса та двоє військових із УРАЛа. Загалом п’ять людей загинули, ще 46 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Інцидент був згаданий у місцевих інтернет-спільнотах, однак офіційних коментарів від влади поки що не надходило.

Відео з місця аварії

Нагадаємо, за останню добу армія Росії втратила на полі бою 1390 солдатів. Загалом з 24 лютого 2022 року орієнтовні втрати ворога складають понад 760 тисяч осіб.