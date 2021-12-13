ДТП, яку влаштував неповнолітній у Луцьку: постраждала жінка – в критичному стані
Джерело:ТСН
У Луцьку 16-річний юнак, втікаючи від прліції, зніс людей на пішохідному переході. Найбільше постраждала 39-річна жінка, яка перебуває у комі в реанімації.
Зараз потерпіла лучанка перебуває в обласній лікарні. Медики не роблять жодних прогнозів щодо її стану.
До теми "Знімали відео та викладали у соцмережі": у поліції розповіли деталі ДТП у Луцьку
У жінки – важка черепно-мозкова травма
Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки,
– розповіли лікарі.
Переходила жінка дорогу разом з 5-річним сином. У дитини – забійна рана лоба. На щастя, життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує, проте з ним через стрес має працювати психолог.
16-річний водій перебуває в ізоляторі
16-річний водій, який був за кермом Renault Megane, помістили в ізолятор тимчасово тримання. У поліції кажуть, що хлопцеві вже 13 грудня можуть оголосити про підозру. За порушення ПДР, що спричинило важкі наслідки, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.
Автотроща у Луцьку на проспекті Соборності: що відомо
- Аварія сталась 12 грудня після обіду.
- Автомобіль, у якому сиділи троє неповнолітніх хлопців, втікав від машини патрульної поліції.
- Машина знесла людей на переході, 6 осіб постраждали.
- Хлопці виявились студентами 1 курсу місцевого коледжу.
Читайте також Переломи кісток черепа та гомілок: в якому стані постраждалі у ДТП в Луцьку
Резонансна ДТП з неповнолітнім у жовтні сталась у Харкові: пригадайте, як це було