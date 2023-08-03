13-річний хлопець на мопеді збив пенсіонера: на Закарпатті сталася смертельна ДТП
На Тячівщині, що на Закарпатті, підліток збив насмерть літнього чоловіка. У поліції намагаються з’ясувати, як неповнолітня дитина опинилися за кермом мотоцикла.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. За попередніми даними, хлопець не впорався з керуванням.
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Що відомо про ДТП
Вчора, 2 серпня, приблизно о 19:20 медики швидкої допомоги повідомили поліцію про ДТП за участі мотоцикла. Внаслідок неї загинув чоловік похилого віку та був госпіталізований з травмами неповнолітній хлопець.
Слідчі, які прибули на місце трагедії, поступово встановили попередні обставини аварії.
З’ясувалося, що за кермом мопеда GEON перебував 13-річний хлопець. А потерпілим виявився його 93-річний односельчанин.
Відомо, що підліток не зміг впорати з керуванням та здійснив наїзд на пенсіонера, який саме переходив дорогу.
Чоловік від отриманих травм загинув на місці, а неповнолітнього водія забрали до реанімації.
Наразі з родиною хлопця працює поліція: намагаються з’ясувати, як підліток опинився за кермом незареєстрованого мотоцикла.
Нові подробиці ДТП, в якій збили двох нацгвардійців
- Вночі 25 липня у Києві водій за кермом Volkswagen збив двох військовослужбовців на блокпосту. Тоді 49-річний нацгвардієць загинув на місці. А інший 26-річний військовий отримав травми різного ступеня тяжкості, його госпіталізували.
- Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Водію Volkswagen загрожує від трьох до восьми років в'язниці. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
- Слід зазначити, що аварія сталася під час дії комендантської години. Втім, у поліції відмовилися відповідати, чи мав 23-річний водій відповідну перепустку, заявивши, що це таємниця досудового розслідування.