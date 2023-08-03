13-річний хлопець на мопеді збив пенсіонера: на Закарпатті сталася смертельна ДТП

На Тячівщині, що на Закарпатті, підліток збив насмерть літнього чоловіка. У поліції намагаються з’ясувати, як неповнолітня дитина опинилися за кермом мотоцикла.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. За попередніми даними, хлопець не впорався з керуванням.

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Що відомо про ДТП

Вчора, 2 серпня, приблизно о 19:20 медики швидкої допомоги повідомили поліцію про ДТП за участі мотоцикла. Внаслідок неї загинув чоловік похилого віку та був госпіталізований з травмами неповнолітній хлопець.

Слідчі, які прибули на місце трагедії, поступово встановили попередні обставини аварії.

З’ясувалося, що за кермом мопеда GEON перебував 13-річний хлопець. А потерпілим виявився його 93-річний односельчанин.

Відомо, що підліток не зміг впорати з керуванням та здійснив наїзд на пенсіонера, який саме переходив дорогу.

Чоловік від отриманих травм загинув на місці, а неповнолітнього водія забрали до реанімації.

Наразі з родиною хлопця працює поліція: намагаються з’ясувати, як підліток опинився за кермом незареєстрованого мотоцикла.

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