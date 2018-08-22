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ДТП на Дніпровській набережній у Києві: з’явилось відео, як водій BMW їздив містом до аварії

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ДТП на Дніпровській набережній у Києві
ДТП на Дніпровській набережній у Києві / Dtp.kiev.ua

У мережі опублікували відеозапис з камер спостереження, на якому зафіксовано, що водій BMW, який скоїв масштабну ДТП на Дніпровській набережній у Києві, їздить містом на шаленій швидкості.

Відповідне відео опублікуване у Facebook-спільноті "Киев Оперативный".

24 канал повідомляв, що 20 серпня на Дніпровській набережній у Києві нетверезий ВМW на великій швидкості врізався у припарковані на узбіччі автомобілі. На водія склали адмінпротоколи та просто відпустили, що викликало обурення громадськості.

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Так, відеокамери простежили весь шлях автомобіля BMW вулицями Києва за 40 хвилин до скоєння аварії. Автомобіль пересувався вулицями міста на великій швидкості, ігнорував світлофори і виїжджав на зустрічну смугу руху.

Це просто диво, що вчора ніхто не постраждав. Дивимося на манеру водіння, світлофор, зустрічку. Відео починається з виїзду з двору будинків ЖК Silver Breeze. Сусіди, крутіть головою, коли переходите дорогу!,
– написав у пості до відео користувач Руслан Поліщук.

 

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП ДТП на Дніпровській набережній
Джерело: 24 Канал
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