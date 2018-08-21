ДТП на набережній у Києві: поліція відпустила водія ВМW, хоч він був п'яний і не мав прав

У поліції повідомили резонансні подробиці про ДТП на Дніпровській набережній у Києві, які сталась ввечері 20 серпня.

Ввечері 20 серпня резонансна ДТП сталась на Дніпровській набережній у Києві. Водій ВМW на великій швидкості врізався у припарковані на узбіччі автомобілі.

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Відео, як іномарка влітає у три авто, миттєво почали поширювати у соцмережах.

На кадрах видно, що чоловік, якого витягнули із салону ВМW і ледь не вчинили над ним самосуд, поводить себе доволі неадекватно.

На вимогу правоохоронці він відмовився проходити тест на драгері.

Як пише "Українська правда", у поліції повідомили деталі резонансної ДТП.

Представник прес-служби Департаменту патрульної поліції Києва Яна Кутова зазначила, що відносно водія винуватця аварії було складено протокол за статтею 124 КУпАП (за вчинення ДТП) та за статтею 130 (керування у стані сп’яніння), оскільки він мав видимі ознаки алкогольного сп’яніння.

Також щодо нього був складений протокол за частиною 4 статті 126 (керування авто особою, яка не має відповідних документів на право керування), як з'ясувалось раніше у нього вже відбирали права.

Представниця поліції підтвердила, що адмінпротокол також склали на одного зі свідків резонансної ДТП, бо ті ледь не вчинили самосуд над горе-гонщиком.

На місці перебували небайдужі громадяни, які після ДТП накинулись на водія і хотіли вчинити самосуд над ним. Екіпаж викликав підмогу. Одного з найактивніших громадян затримали і склали на нього адмінматеріали за злісну непокору працівникам поліції,

– зазначила речниця поліції.

Винуватця ДТП доставили до Дніпровського управління поліції, де на нього склали адмінматеріали. Його особу вже встановили, а матеріали скерували в суд.

ВМW евакуювали на штрафмайданчик, а самого водія після проведення всіх необхідних протокольних дій правоохоронці були змушені відпустити.

Дивіться відео моменту ДТП на Дніпровській набережній у Києві 20 серпня: