Дуа Ліпа вперше попозувала на стадіоні перед фіналом Ліги Чемпіонів: фото
Відома співачка Дуа Ліпа, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів УЄФА попозувала на НСК "Олімпійський".
Британська співачка вже прибула до столиці України і встигла відвідати стадіон. Відповідне фото виконавиця виклала у своєму Instagram.
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Дуа Ліпа
Зірка зробила перші фото зі стадіону НСК "Олімпійський", де власне й має відбутися вирішальне протистояння найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Зазначимо, що співачка виконає один зі своїх найвідоміших хітів "New Rules".
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня. Початок матчу о 21:45 за київським часом. У ньому зійдуться іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль".
Джерело: 24 Канал
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