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Дуа Ліпа вперше попозувала на стадіоні перед фіналом Ліги Чемпіонів: фото

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Дуа Ліпа
Дуа Ліпа / Фото з відкритих джерел

Відома співачка Дуа Ліпа, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів УЄФА попозувала на НСК "Олімпійський".

Британська співачка вже прибула до столиці України і встигла відвідати стадіон. Відповідне фото виконавиця виклала у своєму Instagram.

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Дуа Ліпа

Зірка зробила перші фото зі стадіону НСК "Олімпійський", де власне й має відбутися вирішальне протистояння найпрестижнішого клубного турніру Європи.

 

 

UEFA REHEARSALS 3 day countdown @pepsi #UCLfinal #LoveitLiveit // shot by @pixielevinson

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

 

Зазначимо, що співачка виконає один зі своїх найвідоміших хітів "New Rules".

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня. Початок матчу о 21:45 за київським часом. У ньому зійдуться іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль". 

Теги: LifeStyle Музика Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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