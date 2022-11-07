У Дубаї спалахнула масштабна пожежа: загорівся хмарочос найбільшого забудовника

7 листопада спалахнула пожежа у 35-поверховій будівлі в Дубаї поблизу Бурдж-Халіфа. Як виявилось, загорівся хмарочос найбільшого девелопера арабського світу Emaar.

Сильна пожежа сталася у центрі Дубая. Чи є постраждалі – наразі невідомо.

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У Дубаї спалахнула масштабна пожежа

Як стало відомо, майже весь хмарочос Emaar, найбільшого девелопера в арабському світі, охоплений вогнем. Чорні сліди вогню від полум’я можна було побачити на будівлі, яка є частиною серії веж під назвою 8 Boulevard Walk від Emaar.

Зазначається, що пожежна сигналізація всередині будівлі спочатку не спрацювала. Але вогонь вдалося загасити.



Наслідки пожежі у Дубаї / фото AP

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Зауважимо, що серія пожеж у висотних будівлях у засіяному хмарочосами Дубаї за останні роки відновила питання про безпеку облицювання та інших матеріалів, які використовуються в країні.

Масштабні пожежі у Дубаї

2016 року у Дубаї масштабний вогонь охопив два житлових хмарочоси. Спочатку зайнявся один хмарочос, але через сильний вітер пожежа перекинулася на сусідню вежу.

А 2018 року у Дубаї в районі Dubai Marina спалахнула пожежа в одному із хмарочосів під назвою Zen Tower. Очевидці пожежі показали у соціальних мережах фото та відео інциденту.

2021 року у липні в Дубаї прогримів потужний вибух. Інцидент трапився в морському порту Джебель-Алі.

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