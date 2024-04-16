У Дубаї пройшли сильна злива та ураган, літаки майже плавають: страшні відео наслідків негоди

Усі емірати ОАЕ накрили злива та ураганний вітер. Дощ настільки сильний, що не рекомендують виходити на вулицю. В низці еміратів сталися зсуви, зруйновані дороги. Люди застрягали в метро та торгових центрах, 24 Канал розкаже деталі.

Деякі користувачі сумно жартують, мовляв, стихія розгулялася, бо приїхав син мера Орська, Микола Козупіца. Днями російські розслідувачі з "Фонду боротьби з корупцією" Навального повідомили, що син Василя Козупіци живе в розкошах у Дубаї, тоді як жителі Орська потерпають від гуманітарної катастрофи.

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Що відбувається в Дубаї

Об'єднані Арабські Емірати потерпають від сильних злив, постраждали всі сім еміратів. Через стихію припиняли роботу міжнародного аеропорту на пів години, бо злітно-посадкова смуга перетворилася буквально на море. Літаки перенаправили до сусідніх аеропортів, деякі компанії не будуть літати з міста, доки не вщухне злива.

Літаки в Дубаї попливли: дивіться відео

Через дуже сильний вітер перекрили деякі траси, а вода затопила станцію метро. Припарковані машини також пішли під воду, разом із ними магазини, торгові центри і навіть майданчик криптоконференції Blockchain Life.

Вода вимиває товар з полиць магазинів: дивіться відео

ЗМІ повідомляють, що в хмарочоси, якими так славиться Дубай, вдаряють блискавки. Уночі "громовідводом" стала Бурдж-Халіфа – найвища споруда в світі. В одному з найбільших торгових центрів планети, Дубай-моллі, через негоду прорвало труби. У Mall of the Emirates обвалився шматок стелі. Щоб хоч трохи врятувати товар, продавці намагалися закривати вікна.

Люди по коліно у воді в метро: дивіться відео

Місцевих жителів закликають залишатися вдома. Дощ ішов з вечора понеділка до обіду вівторка, поліція попереджала про небезпеку, та все одно наслідки негоди шокували дубайців.

Дубай затопило 16 квітня: дивіться панораму міста

Синоптики лякають невтішним прогнозом, мовляв, до ранку злива може пройти знову, у деяких районах із градом. Заняття в школах скасовано, чиновники працюватимуть віддалено. Туроператори скасовують круїзи по пустелі, деякі мечеті закликають молитися вдома, а не йти до церкви.