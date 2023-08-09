Дубінському вже завтра оберуть запобіжний захід, – ЗМІ

Народному депутату від "Слуги народу" Олександрові Дубінському оголосили про підозру через можливе підроблення службових відомостей. Йому мають обрати запобіжний захід.

У середу, 9 серпня, ЗМІ написали, що народному обранцю Олександрові Дубінському оголосили про підозру. Згодом вони зазначили, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу парламентарю відбудеться 10 серпня.

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Засідання щодо запобіжного заходу Дубінському

Слід зазначити, що обрання "запобіжки" після оголошення підозри є звичайною процедурою. Воно відбувається в найкоротші терміни після того, як цю підозру громадянину вручили правоохоронці. Лише у крайніх випадках засідання переносять.

Йому дійсно повідомили про підозру. І завтра (10 серпня – 24 Канал) у Печерському райсуді о 10:00 йому будуть обирати запобіжний захід,

– написали журналісти з посиланням на власні джерела.

Станом на вечір 9 серпня не було офіційних повідомлень від Офісу генпрокурора чи Державного бюро розслідувань щодо вручення підозри Дубінському. Про це пишуть ЗМІ. Також сам нардеп у своїх соцмережах неодноразово коментував допити, на які доводилось ходити останніми днями.

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