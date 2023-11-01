Дубінський допоміг брату дружини виїхати за кордон: нові обшуки у депутата та спільників

ДБР та СБУ 1 листопада прийшли з обшуками до приймальні і спільників народного депутата Олександра Дубінського за фактом незаконного переправлення громадянина за кордон, до якого той може бути причетний.

Зауважимо, що у ДБР та СБУ вказують, що проводять обшуки у народного депутата при цьому не називають його імені. Водночас низка ЗМІ та, зокрема, Схеми пишуть, що мова про Олександра Дубінського. Зранку ми вже писали, що правоохоронці навідались із обшуками до нього.

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Тепер у ДБР повідомили, що обшуки проходять у справі про схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Як "провернув" схему Дубінський

За даними слідства, нардеп організував схему і використовував для цього свою громадську організацію "Медіаоборона" – через неї вносив потрібних людей у систему "Шлях"нібито як волонтерів.

Таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї дружини. Родич за вказівкою Дубінського мав прибути до Кишинева, а потім він мав перегнати особисту машину нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня.

СБУ заявляє, що частину документів, необхідних для втечі за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника — депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.

Дубінському загрожує до 7 років неволі

Враховуючи обставини, генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України, вчиненого народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

. Сьогодні, 1 листопада, слідчі проводятьза місцем проживання народного депутата, у приміщенні громадської організації, її керівника і засновників, а також в інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину.

Правоохоронці проводять одночасно 7 обшуків у Дубінського та спільників / Фото ДБР

Що цьому передувало