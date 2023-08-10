Пропустив 90% голосувань: Дубінський просив перенести засідання, бо "треба у парламент"

Нардеп Олександр Дубінський просив перенести судове засідання щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про виїзд за кордон. Аргументував це тим, що йому треба в парламент.

Дубінський хотів відпроситись у судді

Суддя клопотання відхилила, заявивши, що всім треба ходити на роботу. Під час засідання прокурор також повідомив, що у нардепа Дубінського кілька закордонних паспортів.

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Засідання зараз важливі, вони відбуваються раз на 5 тижнів, прошу задовольнити клопотання,

– заявив нардеп.

У відповідь прокурор заперечив та сказав, що порушення, у якому підозрюють Дубінського, перебуває у сфері діяльності нардепа.

"Яким чином депутати тут, а не в сесійній залі, я не розумію. Депутати не впливають на судовий процес", – заявив прокурор.

Дубінський пропустив понад 90% засідань

За даними Комітету виборців України, Дубінський серед нардепів, які майже не голосували, тобто не тиснули "за", "проти" або "утримався", за останні півтора року Дубінський узяв участь лише у 4% голосувань.

! Печерський районний суд міста Києва сьогодні таки обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Він буде під особистим зобов'язанням та носитиме електронний браслет до 8 жовтня.

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