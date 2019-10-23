Дубінський та Арахамія проходять детектор брехні: головні тези

Нардепи від "Слуги народу" Олександр Дубінський та Давид Арахамія проходять перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі. Пройти поліграф парламентарії домовилися через взаємні звинувачення у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів від "Слуги народу". Зауважимо, що результати тесту будуть готові 28 жовтня.

Відповіді Дубінського на питання під час тесту на поліграфі:

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Поліграфолог ставить Дубінському питання, на які нардеп мав давати відповіді "так" або "ні".

За весь час депутатства Ви отримували якусь фінансову винагороду за лобіювання інтересів будь-яких посадовців у тому числі з ВР або ОП? Відповідь: Ні.

У випадку з законопроєктом 2047 Ви отримували гроші в сумі від 20 до 50 тисяч доларів? Відповідь: Ні.

За останні 3 місяці поточного року у Вас були якісь домовленості про бокування або просування інших законопроєктів за отримання грошової винагороди? Відповідь: Ні.

Була у Вас домовленість з тими особами, кому було вигідне блокування законопроєкту 2047 за грошову винагороду? Відповідь: Ні.

Ви обґрунтовано підозрюєте когось із членів Вашого комітету, що він проголосував проти проєкту 2047 саме за хабар? Відповідь: Ні.

Чи знаєте Ви і чи хочете приховати, хто саме з інших членів комітету голосував проти проєкту 2047 за хабар? Відповідь: Ні.

Ви особисто голосували проти проєкту 2047 за хабар? Відповідь: Ні.

До інциденту з 2047 Вам обіцяли платити гроші за голосування щодо будь-яких інших законопроєктів? Відповідь: Ні.

Вам обіцяли заплатити гроші за голосування проти законопроєкту саме 2047? Відповідь: Ні.

Є у Вас обґрунтовані підозри щодо когось із членів Вашого комітету, що він проголосував проти проєкту 2047 саме за хабар? Відповідь: Ні.

Знаєте напевно, хто саме з інших членів комітету голосував проти проєкту 2047 за хабар? Відповідь: Ні.

Ви особисто голосували проти проєкту 2047 за хабар? Відповідь: Ні.

За весь час депутатства Ви отримували якісь фінансові винагороди за лобіювання інтересів від будь-яких посадових осіб, утому числі Верховної Ради або Офісу Президента? Відповідь: Ні.

У випадку з законопроєктом 2047 Ви отримали гроші в сумі від 30 до 50 тисяч доларів? Відповідь: Ні.

За останні 3 місяці взагалі поточного року у Вас були будь-які домовленості про блокування чи, можливо, просування інших законопроєктів за отримання грошової винагороди? Відповідь: Ні.

Була у Вас домовленість з тими особами, кому було вигідне блокування законопроєкту 2047 за грошову винагороду? Відповідь: Ні.

Вам особисто хто-небудь висловлював, що підозрює Вас в отриманні хабарів за лобіювання корупційних інтересів, закладених у проєкти, що йдуть через Ваш комітет? Відповідь: Ні.

До інциденту з 2047 Вам обіцяли платити гроші за голосування по будь-яких інших законопроєктах? Відповідь: Ні.

Обіцяли Вам заплатити гроші за голосування проти законопроєкту 2047? Відповідь: Ні.

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Чому Дубінський та Арахамія вирішили пройти детектор брехні?

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

Через цю схему при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За останніми стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

За знищення корупційної схеми виступили тільки 5 членів фінансового комітету від "Слуги народу". При цьому 11 "слуг народу" відмовилися голосувати за знищення схеми:

Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Після того, як спалахнув скандал, Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів".

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Щодо Арахамії, то він заявив, що володіє непрямими фактами підкупу окремих членів комітету. При цьому він виключив, що Дубінський міг взяти хабар, оскільки ще до голосування нардеп був проти скасування схеми з оцінкою нерухомості. Проте Дубінський все ж образився на Арахамію за те, що той узагалі говорить про ймовірну корупцію серед "слуг народу". І після словесної перепалки у соцмережі Дубінський та Арахамія домовилися пройти перевірку на поліграфі.