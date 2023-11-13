Розкрадання газу на кілька мільярдів: Дубневичу заочно обрали запобіжний захід

13 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу. Мовиться про утримування його під вартою.

Зауважимо, що відповідне рішення ВАКС ухвалив тому, що народного депутата Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні газу. Причому мовиться про суму у кілька мільярдів гривень. Повідомили про обрання запобіжного заходу у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Запобіжний захід обрали заочно

Суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, і обрав зазначеному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці зазначають, що спочатку Ярослава Дубневича мають затримати. І лише після цього суддя ухвалить рішення щодо застосування відповідного запобіжного заходу щодо нардепа.

Що відомо про підозру Дубневичу