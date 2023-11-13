Розкрадання газу на кілька мільярдів: Дубневичу заочно обрали запобіжний захід
Джерело:САП
13 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу. Мовиться про утримування його під вартою.
Зауважимо, що відповідне рішення ВАКС ухвалив тому, що народного депутата Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні газу. Причому мовиться про суму у кілька мільярдів гривень. Повідомили про обрання запобіжного заходу у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
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Запобіжний захід обрали заочно
Суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, і обрав зазначеному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
– йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці зазначають, що спочатку Ярослава Дубневича мають затримати. І лише після цього суддя ухвалить рішення щодо застосування відповідного запобіжного заходу щодо нардепа.
Що відомо про підозру Дубневичу
- Власне, 11 жовтня Ярославові Дубневичу правоохоронці оголосили про підозру. Його підозрюють у тому, що нардеп міг викрасти газу на шалену суму.
- Версія слідства така: упродовж 2013 – 2017 років Дубневич організовував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на Львівщині на суму у понад 2,1 мільярда гривень.
- Зауважимо, що він – шостий підозрюваний у межах цієї справи. Також іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 мільйона гривень).
- На дзвінки детективів народний обранець не відповідав. Також він не прибув, щоб отримати відповідну підозру.
- Це, звичайно ж, не все. Крім того, Ярослав Дубневич – фігурант у ще одній справі. Вона стосується незаконного заволодіння 93 мільйонами гривень коштів Укрзалізниці.
- Звернімо увагу, що 2 листопада народного депутата оголосили у міжнародний розшук. Утім, його захисник зазначає, що Ярослав Дубневич не переховується, а за кордоном проходить лікування.