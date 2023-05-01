На Рівненщині п'яний підліток розбив авто: його приїхав забирати п'яний батько

Близько 6 ранку 1 травня до Патрульної поліції Рівненщини надійшов виклик щодо ДТП. Правоохоронцям повідомили, що після скоєння аварії на вулиці Підборці водій намагався втекти.

Як з'ясували патрульні, які оперативно прибули на місце події, водій врізався в електроопору, через що автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень. У той час він разом з друзями без успіху намагався деблокувати машину від поваленого стовпа.

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До п'яного водія приїхав батько напідпитку

Порушником правил дорожнього руху виявився неповнолітній юнак. 17-річний дубенчанин, який не впорався з керуванням, мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Порушником виявився 17-річний дубенчанин, який ніколи не отримував посвідчення водія і до того ж мав явні ознаки алкогольного сп’яніння,

– повідомили правоохоронці.

Тож перед тим, як провести огляд на стан сп’яніння, патрульні на місце ДТП викликали батька неповнолітнього. Уже в його присутності огляд показав, що в крові хлопця було 1,48 проміле при допустимій нормі 0,2 проміле.

Однак й на цьому історія з горе-водієм не завершилася. Адже й батько правопорушника мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак 57-річного чоловіка це не зупинило, і він, прямуючи до правоохоронців, сів за кермо автомобіля.

Відтак й батька юнака зупинили патрульні. Від проходження огляду він відмовився.

Протоколи склали на обох

Відтак в результаті ранкової автопригоди патрульні склали одразу чотири адміністративні матеріали, три з яких – на неповнолітнього водія. Протоколи юнака були складені за трьома статтями Кодексу про адміністративні правопорушення:

керування транспортним засобом у стані сп’яніння(частина 1 статті 130),

керування транспортним засобом особою, яка не має права керування (частина 2 статті 126),

порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів (стаття 124).

Натомість на його батька, 57-річного дубенчанина, склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (частина 1 статті 130).