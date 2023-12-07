Дали мавпі гранату в руки: у Росії на полігоні самоліквідувалися окупанти

Російські окупанти продовжують самоліквідовуватися. Цього разу позитивні новини надійшли з Рязанської області.

Їх повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал. Мовиться, що "трагічний" інцидент відбувся у селі Дубровичі на місцевому полігоні.

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За офіційними даними, там начебто самовільно спрацював вибуховий пристрій. Побажаємо йому нових успіхів.

Вибух пролунав під час проведення планових навчань. Окупанти вправлялися у поводженні з вогнепальною зброєю. Однак, на щастя, традиційно для росіян все пішло не так. Як наслідок, у пакеті опинився щонайменше один окупант (ми ж знаємо, як Росія любить применшувати свої втрати). Також не обійшлося без постраждалих.

Втрати Росії

Росія зазнає колосальних втрат в Україні. Щодня "пакетизують" сотні окупантів. Станом на 7 грудня 2023 року повідомили, що ліквідувати вдалося 336 230 окупантів. Окрім того, мінуснути вдалося чимало російської зброї та техніки. Зокрема, український снайпер ліквідував російського військового на відстані 3,8 кілометра й встановив новий світовий рекорд. Ворогу не вдасться реалізувати жодних своїх задумів.