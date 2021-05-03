Дудь вирізав з інтерв'ю розповідь "Івангая" про Голодомор, НКВД та війну в Україні

Український відеоблогер Іван Рудський, більш відомий як "Івангай", дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Однак, той опублікував його без кількох важливих фрагментів.

Про це сам Рудський (нікнейм EeOneGuy) повідомив у своєму твіттері. Він підкреслив, що журналіст вирізав з інтерв'ю його головний меседж.

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"Моя прабабуся – жертва Голодомору. Дідусь – жертва репресій НКВД. А тепер Україна має війну з Росією", – наголосив він на своїй сторінці у соцмережі.

У коментарях в "Івангая" поцікавилися, чому, на його думку, Дудь вирізав цей фрагмент. Той припустив, що журналіст "недостатньо сміливий". Та підібрав для цього дещо жорсткіші слова.

До слова, сам Дудь у Росії живе з 1990 року. Він називає себе українцем за походженням та росіянином – за відчуттями. Журналіст часто згадує про це в інтерв'ю.

Раніше він заявляв, що вважає українців та росіян "братськими народами". Водночас війну на сході України та окупацію Криму Росією він назвав "складностями між країнами".

Що відомо про блогера Рудського: коротко

Джерело: "Вікіпедія"