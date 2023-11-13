Дуда офіційно доручив Моравецькому сформувати новий уряд Польщі

У понеділок 13 листопада Анджей Дуда зустрівся з Матеушем Моравецьким. Президент Польщі доручив представникові партії влади "Право і справедливість" сформувати уряд.

Власне, Матеуш Моравецький був прем'єром за попереднього скликання Сейму. Тепер же він отримав від Анджея Дуди акт про призначення голови Ради міністрів (уряду) під час церемонії, яка відбувалася у Президентському палаці.

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Ситуація у Польщі цікава

Упродовж 14 днів після призначення обраний президентом Польщі прем'єр має представити програму дій уряду Сейму. А разом із нею – пропозицію про вотум довіри.

І вже тоді Сейм може прийняти вотум довіри абсолютною більшістю голосів. Присутніми при цьому мають бути щонайменше половина від встановленої законом кількості депутатів.

Звернімо увагу, що у Польщі наразі унікальна ситуація. А все тому, що Анджей Дуда делегує формування уряду партії "Право і справедливість". Втім, у неї майже нульові шанси на отримання вотуму довіри у Сеймі. Зауважимо, що партія намагалася знайти собі партнерів по коаліції. Але всі її спроби провалилися.

Тим часом опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції. Зробили вони це без очікування на старт роботи Сейму. Ба більше, вони ще й представили програму коаліції.

Додамо, що більшість поляків віддають перевагу Дональду Тускові. На їхню думку, цей представник опозиції – найкращий кандидат, щоб формувати новий уряд Польщі.

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