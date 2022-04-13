Дуда назвав Україну братньою державою й пообіцяв зробити все, аби країна вистояла

Анджей Дуда у Києві заявив, що Україна – братня держава. Польща робить усе, щоб підтримати усіх українців.

Польський лідер також заявив, що робитиме усе, аби Україна вистояла та була незалежною суверенною державою. Дуда наголосив: країна має розвивати вільно та відповідно до волі українців, повідомляє 24 канал.

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Також президент Польщі наголосив: Україна має належати до спільноти демократичних держав та різних міжнародних об'єднань. Зокрема, ЄС.

Відповідну заяву Дуда зробив під час брифінгу 5 президентів: України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Алар Каріс, Егілс Левітс, Гітанас Науседа та Анджей Дуда прибули в Україну з візитом 13 квітня.

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