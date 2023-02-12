Відповідь буде швидка та рішуча, – Дуда описав ризики нападу Росії на Польщу
Джерело:Канцелярія президента Польщі
Польський президент Анджей Дуда оцінив ризики російської збройної агресії проти Польщі. Дуда назвав фактор, який може стримувати Росію, але запевнив, що відповідь буде рішуча.
Лідер Польщі відповів на питання, чи може він уявити можливий напад Росії на його країну. Дуда наголосив, що потенційна агресія Росії проти Польщі означала б напад на НАТО.
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Дуда нагадав, що Польща – країна НАТО
"Будь ласка, не забувайте, що напад Росії на Польщу означав би напад Росії на НАТО. Коли Сполучені Штати зазнали нападу у 2001 році, усі союзники виступили на боці американців, щоб боротися з терористами", – сказав польський президент.
Відтак, Дуда впевнений, що відповідь на потенційну агресію Росії буде швидкою та рішучою.
Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, якою б вона не була, відповідь була б однаковою: швидкою та рішучою,
– заявив Дуда.
Дуда заявив, що готовий будувати "залізну завісу"
- Раніше Анджей Дуда заявив, що готовий побудувати залізну завісу "аж до хмар", щоб Росія була якомога далі. Він зазначив, що Владімір Путін намагається поширити у світі "русскій мір", який Дуда описав словами бідність, рабство та страждання.
- Крім того, лідер Польщі підкреслив, що Путін фальшує історію. Зокрема, він наголосив, що Київ – це Русь, а не Росія, хоча Путін переконує у протилежному.
- Також польський президент пропонує відновити історичну справедливість. Він запропонував Володимиру Зеленському приймати російську капітуляцію в Переяславі.
- Дуда активно лобіює збільшення військової допомоги України. За його словами, якщо Україна терміново не отримає допомогу, то російські окупанти можуть виграти повномасштабну війну.
- Водночас Дуда розповів, що відправка літаків F-16 Україні є "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко прийняти" через низку факторів. Він зазначив, що будь-яке рішення про поставку літаків має бути спільним рішенням союзників України.
- Додамо, що 9 лютого президент Володимир Зеленський зустрівся з Дудою у Польщі. Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та безпеки в регіоні та необхідності подальших спільних дій військової підтримки.