Відповідь буде швидка та рішуча, – Дуда описав ризики нападу Росії на Польщу

Польський президент Анджей Дуда оцінив ризики російської збройної агресії проти Польщі. Дуда назвав фактор, який може стримувати Росію, але запевнив, що відповідь буде рішуча.

Лідер Польщі відповів на питання, чи може він уявити можливий напад Росії на його країну. Дуда наголосив, що потенційна агресія Росії проти Польщі означала б напад на НАТО.

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Дуда нагадав, що Польща – країна НАТО

"Будь ласка, не забувайте, що напад Росії на Польщу означав би напад Росії на НАТО. Коли Сполучені Штати зазнали нападу у 2001 році, усі союзники виступили на боці американців, щоб боротися з терористами", – сказав польський президент.

Відтак, Дуда впевнений, що відповідь на потенційну агресію Росії буде швидкою та рішучою.

Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, якою б вона не була, відповідь була б однаковою: швидкою та рішучою,

– заявив Дуда.

Дуда заявив, що готовий будувати "залізну завісу"