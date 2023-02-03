Київ – це Русь, а не Росія, – Дуда провів історичний урок для Путіна

Польський президент Анджей Дуда заявив, що кремлівський диктатор Владімір Путін фальшує історію. Дуда наголосив, що Київ – це Русь, а не Росія.

Відповідну заяву Дуда зробив під час зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Президент Польщі заявив, що Путін відновив російський імперіалізм та фальшує історію.

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Росія не має стосунку до Київської Русі

Дуда пояснив, що Кремль заявляє, що буцімто Київ – це "російське місто", однак уникає того факту, що столиця України була центром середньовічної держави Київська Русь. Натомість Росія до Київської Русі неї не має жодного стосунку.

Історично Київ був Руссю. Русь – це не Росія. І про це варто пам'ятати. Поляки це дуже добре знають з історії – всі, хто старанно вивчав історію, всі, хто глибоко вивчав середньовічну історію, – що була Червона Русь, Київська Русь та інші утворення,

– наголосив Дуда.

Дуда готовий будувати "залізу завісу"

Також Дуда зазначив, що готовий побудувати "залізну завісу", якщо Росія становитиме загрозу Польщі на східному кордоні.

Лідер Польщі заявив, що Путін намагається поширити у світі "русскій мір", який Дуда охарактеризував словами "бідність, рабство та страждання".

"Якщо мені доведеться мати справу з агресивною державою на моєму східному кордоні, яка хоче вбивати своїх сусідів, хоче забрати їхню землю, хоче забрати їхню свободу – тоді я готовий побудувати "залізну завісу" аж до хмар, тільки щоб вони трималися від нас подалі, і тільки щоб вони не могли її перетнути. Щоб ми могли жити в мирі так, як ми хочемо", – сказав Дуда.

Зазначимо, що раніше польський лідер запропонував відновити історичну справедливість і приймати капітуляцію Москви в Переяславі на Київщині. Дуда повідомив, що вже озвучив свою пропозицію українському колезі Володимиру Зеленському.