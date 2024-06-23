Дуда прилетів до Китаю для переговорів з Сі Цзіньпіном: зокрема, обговорять війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Китаю для зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном. Під час візиту вони планують обговорити війну Росії проти України.

Також лідери країн обговорять поведінку Білорусі. Зокрема, її гібридні атаки проти Польщі.

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Що відомо про візит Дуди до Китаю

Дуда прибув до Китаю в суботу, 22 червня, з метою проведення переговорів з главою КНР Сі Цзіньпіном. Польський президент планує обговорити з Сі Цзіньпіном ситуацію навколо війни Росії проти України.

Він зазначив, що цей візит має велике значення для безпеки в Європі. За словами Дуди, Китай є наддержавою і має дружні стосунки не лише з Білоруссю, а й з Росією, яка наразі є агресором в Україні.

І саме про це я хотів би поговорити з президентом Сі Цзіньпіном,

– повідомив польський президент.

Крім того, він хоче обговорити з Сі Цзіньпіном поведінку Білорусі, зокрема її гібридні атаки проти Польщі за допомогою нелегальних мігрантів.

Він зазначив, що Китай міг би постачати свої товари в Європу через Білорусь, але залізничний шлях через Польщу обмежений через прикордонні провокації з боку Білорусі.

"Китай має відносини з Білоруссю, традиційно дружні. Я хотів би представити цю ситуацію президенту Сі Цзіньпіну. І розказати, з чим ми стикаємося", – зазначив Дуда.