"Він знає, що буде проклятий": Дуда різко відповів на ядерні заяви Путіна

Польський лідер прокоментував нові ядерні погрози Путіна. Анджей Дуда вважає, що очільник Кремля розуміє, що використання атомної зброї обійдеться йому дуже дорого.

25 вересня Владімір Путін скликав екстрене засідання Ради безпеки щодо ядерного стримування. Очільник Кремля знову вдався до погроз, а також повідомив про потребу внести низку уточнень щодо обставин для застосування його країною ядерної зброї. Зокрема, агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію.

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Повторює одну й ту саму мантру

Президент Польщі в інтерв’ю прокоментував заяви Путіна. За словами Дуди, російський диктатор не сказав "нічого нового".

Він закликав сприймати слова очільник Кремля "холодно і без паніки". Адже Путін лише повторив те, що роками було написано в російській військовій доктрині, що, мовляв, Росія залишає за собою право використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби, включно з ядерними, у разі загрози для себе.

На думку Дуди, водночас Путін та його оточення добре розуміють, що "той, хто першим застосує ядерну зброю, той буде проклятим". "Вони ніколи не уникнуть цієї відповідальності, якщо використають ядерну зброю. Світ ніколи їм не пробачить", – наголосив політик.

До слова, оновлені ядерні погрози очільник Кремля пролунали на тлі дискусії, що точаться на Заході із приводу надання Україні дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Вочевидь, окупанти намагаються залякати наших союзників і стримати їхні дії на підтримку Києва.

У ЄС вже теж відреагували на путінський виступ. Там засудили заяви диктатора, назвавши їх безвідповідальними та неприйнятними, і наголосили на незмінній підтримці України у війні проти Росії.