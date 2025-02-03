У МЗС України різко відповіли Анджею Дуді, який побачив загрозу в українських військових

Анджей Дуда пов'язав майбутній ріст злочинності в Європі з поверненням з фронту українських захисників. У МЗС України прокоментували заяву польського лідера.

Президент Польщі висловив побоювання, що після завершення бойових дій в Україні буде спостерігатися сплеск організованої злочинності, яка може поширитися на сусідні країни. Анджей Дуда спрогнозував зростання випадків бандитизму і насильства із застосуванням зброї серед ветеранів, які повернуться з фронту. Також політик заявив, що значна кількість українських військових матиме психічні проблеми, передає 24 Канал із посиланням на МЗС.

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Українські воїни – не загроза, а гарант безпеки Європи

МЗС України тим часом висловило категоричну незгоду із висловлюваннями Дуди, в яких українські воїни згадуються як потенційна загроза європейської безпеки.

Речник міністерства Георгій Тихий нагадав, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців вже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

Також чиновник підкреслив, що з перших років російської агресії, Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції військових.

Українські воїни є не загрозою, а фактором безпеки для всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного майбутнього Європи,

– наголосив Тихий.

Нагадаємо, що Анджей Дуда також висловився щодо ймовірності розгортання польських миротворців в Україні.