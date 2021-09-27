Дугарь і Кузьменко на 2 місяці продовжили запобіжні заходи
Джерело:24 канал
Фігуранткам у справі Шеремета продовжили запобіжні заходи У випадку Яни Дугарь мовиться про особисте зобов'язання, а Юлії Кузьменко – нічний домашній арешт.
Відповідне рішення ухвалили у Шевченківському районному суді Києва. Там розглядали це питання 27 вересня.
Важливо Антоненку змінили запобіжний захід: з цілодобового на нічний домашній арешт
Яна Дугарь
Дугарь від початку розслідування у справі Шеремета перебувала під цілодобовим домашнім арештом. Згодом його послабили – до нічного. У травні 2020 року суд звільнив її під заставу з особистим зобов'язанням носити електронний браслет і перебувати у районі, в якому розміщена її військова частина. Ще через рік Яні дозволили зняти електронний браслет й вільно пересуватися Україною.
Юлія Кузьменко
Натомість Юлія Кузьменко й надалі перебуватиме під нічним домашнім арештом. Спочатку вона понад 6 місяців перебувала у СІЗО. У серпні 2020 року її відпустили під цілодобовий домашній арешт, який пізніше змінили на нічний. Ще через рік Кузьменко змогла повернутися на роботу в Центр дитячої кардіології та кардіохірургії.
Заяви Дугарь та Кузьменко про стеження
- На початку серпня Дугарь заявила: підозрює, що за нею стежать. Фігурантка справи Шеремета вважає, що у такий спосіб її намагаються залякати, пробують здійснювати на неї психологічний тиск.
- Услід за Дугарь схожу заяву зробила й Кузьменко. Вона пояснила, що не помічає стеження, але це, мовляв, не означає, що його немає. Жінка запевнила, що здорова, а її автомобіль повністю справний.