Це було кілька разів, – Дугарь розповіла, чи досі листується зі Зеленським
9 серпня 2021 , 12:22Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявляв про листування з Яною Дугарь. Проте наразі вони не підтримують будь-якого спілкування.
Про це військовослужбовиця та обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета розповіла в ефірі 24 каналу. Відповідне листування, за її словами, було приватним.
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Яна Дугарь, на запитання про те, чи досі листується з Володимиром Зеленським, відповіла ствердно – "Ні".
Це було конфіденційне листування, буквально кілька разів. Наразі ми не підтримуємо будь-яких зв'язків,
– сказала Яна Дугарь.
Яна Дугарь про листування зі Володимиром Зеленським: відео
Листування Зеленського та Дугарь: головне
- 20 травня на пресконференції з нагоди другої річниці президентства Володимир Зеленський розповів про своє листування з Яною Дугарь.
- Президент показав листування одному з журналістів.
- Зеленський сказав, що йому не все одно, якщо Яна Дугарь, Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко – незаконно засуджені. Мовилося саме про справу вбивства журналіста Павла Шеремета.
Президент показав журналісту листування з Дугарь: дивіться відео