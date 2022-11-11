Пропозиція на мільйон: Дугін натякає, що пора вбити Путіна через відступ з Херсона
Джерело:Андрій Цаплієнко
Поки херсонці з українськими прапорами й сльозами радості зустрічають ЗСУ у центрі міста, у Росії настрої не дуже оптимістичні. Пропагандистів обурює той факт, що довелося відступити з Херсона.
Зокрема один з ідеологів "рускава міра" Олександр Дугін узагалі заговорив про ліквідацію Путіна. Також він наголосив, що кожен "справжній росіянин" зараз повинен горювати й "стискати зуби від болю" через ситуацію, що склалася.
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Що саме сказав Дугін
Пропагандист опублікував довгий допис в одній із соцмереж. У ньому йшлося про те, що російська влада "здала Херсон".
Згодом Дугін видалив його, однак скриншоти не горять. Тому виділимо ключові тези допису:
- якщо вам не болить через відступ окупантів з Херсона, – "ви нє рускій";
- у всьому винна влада. Лише керівництво має нести відповідальність;
- у "правителя" є повна влада. Якщо він зазнає невдачі, то його чекає доля "царя дощів".
Зверніть увагу! Говорячи про "царя дощів" Дугін робить відсилку до роботи Джеймс Джордж Фрейзера "Золота Гілка". У ній описана древня практика, коли царя вбивали під час посухи, якщо у нього не вдалося викликати дощ.
"Якщо дощ не йде, люди збираються та вимагають, щоб цар дав їм дощ; якщо ж небо продовжує залишатися безхмарним, цареві розпорюють живіт, в якому він, як говорить повір'я, приховує зливи", – написано в книзі.
Радник голови МВС України Вадим Денисенко прокоментував написане пропагандистом. Він зауважив, що подібні паралелі можуть вказувати на те, що Олександр Дугін пропонує вбити Путіна.
Де-факто Дугін попереджає Путіна: або ситуація виправляється, або Путіна повинні прибрати,
– пояснює Денисенко.
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Хлань заявляє, що деокупація Херсона вже на фінальній стадії
- 11 листопада стало щедрим на хороші новини з Херсонщини. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань каже, що повна деокупація обласного центру вже на завершальній стадії.
- Однак не минеться без труднощів. Регіон потребує тотальної зачистки та розмінування. Тому багато роботи ще попереду.
- Крім того, деякі росіяни, що не встигли перебратися на інший берег, вдягаються в цивільний одяг, щоб замаскуватися. Ймовірно, що вони готуватиму різні провокації у місті та області.
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