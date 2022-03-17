Дух – бойовий, налаштовані дати жорстку відсіч оркам, – Кличко на блокпостах під Києвом

17 березня мер Києва Віталій Кличко відвідав один з блокпостів на околицях Києва. В ході аудиту він відзначив бойових дух тероборони.

По це Кличко написав у своєму телеграмі, зазначивши, що місцеве населення максимально налаштоване до боротьби з ворогом.

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З відео, яке опублікував Кличко, видно, що хлопці активно навчаються та готуються обороняти місто. Сам мер відвідав тренування територіальної оборони та дав їм кілька порад.

Дух у хлопців – бойовий, всі налаштовані дати жорстку відсіч оркам, якщо ті сунуться до Києва,

– підсумував він.

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