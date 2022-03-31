Ніхто із нас ні разу не стріляв, – мобілізовані з Донбасу студенти про участь у війні
"Примусово" мобілізовані студенти з окупованих районів Донбасу запевняють, що й гадки не мали, що їх відправлять на війну проти України. Їм начебто обіцяли навчання на Росії, а в підсумку перекинули на Харківщину.
Свою історію студенти, які потрапили в полон, розповіли на брифінгу щодо примусової мобілізації у вишах окупованого Донбасу. Солдати, декому з яких немає і 20 років, запевняють: до війни в Україні вони навіть не тримали зброю в руках.
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Майбутні солдати проходили навчання у потязі
За словами полонених, їх мали відправити на вже славнозвісні "навчання" на Росію. Але в підсумку збирати й розбирати автомати студентів вчили просто в потязі.
При цьому великих надій на вміння майбутніх бійців командири, мабуть, і не покладали, видаючи їм стару зброю без патронів. Очевидно, що студенти мали виконувати роль гарматного м'яса. Ані полігонів, ані навіть медкомісій вони так і не пройшли.
Ми всі думали, що поїдемо на навчання у Росію і будемо проходити там "курс молодого бійця". Нам нічого не говорили. Мій взвод сформувався безпосередньо на території України, доти я навіть не був розподілений,
– розповів полонений студент.
Новоспечених солдатів перекинули в село Веселе на Харківщині. Там вони повинні були зробити окопи та облаштувати блокпости.
Коли ми зрозуміли, де опинилися, були шоковані,
– пригадав полонений.
Водночас студенти запевняють, що не коїли злочинів проти цивільного населення й мирні мешканці начебто ставилися до них добре. Навіть допомагали із водою та ліками.
Ніхто із нас ні разу не стріляв з автомата. Ніхто із нас не чинив насилля та не займався мародерством. Ніхто із нас не крав і нікого не чіпав,
– виправдовуються полонені.
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