Думав, що президента бити не можна, – Кличко згадав переговори з Януковичем під час Майдану

Під час Революції Гідності між експрезидентом Віктором Януковичем та Віталієм Кличком відбувся конфлікт. Київський мер підтвердив відповідну інформацію.

Кличко розповів, що на представників опозиції тоді дуже тиснули. Він наголошував, що, попри напруження, ніхто не розходитиметься з зустрічі.

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Янукович переживав і погрожував

Як згадав мер Києва, Янукович дуже грубо говорив. Він переживав, що експрезидент може наблизитись до нього.

Я вже думав: "Якось президента бити не можна в жодному разі. Захищатися – теж",

– наголосив Кличко.

За його словами, Янукович хотів добігти до Кличка, але натомість зупинився і побіг назад. Попри це, колишній боксер відзначив, що ніколи не бив за межами рингу.

Водночас якби експрезидент все ж замахнувся, то просто "помахав би повітрям". Янукович ніколи не зміг би влучити, адже очільник столиці має гарну реакцію.

Позиція Яценюка

Раніше Кличко вже згадував перемовини про врегулюваня кризи в Україні. Тоді він розповів, що Янукович під час підписання мирної угоди погрожував фізично та дуже нервувався.

Цю ситуацію у 2019 році згадував Арсеній Яценюк, який теж був присутнім на зустрічі. Він зауважив, що про жодні кулаки тоді не мовилось.

Водночас Яценюк впевнений, що Кличко міг би вдарити Януковича. Адже температура дискусії стрімко підвищувалася.

Що відомо про зустріч