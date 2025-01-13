Думав, що захопить Київ за лічені дні, – Байден покепкував з Путіна, хвалячись візитом в Україну

Джо Байден у своїй завершальній промові 13 січня не оминув згадкою війну в Україні. Зокрема, він покепкував із диктатора Владіміра Путіна, який планував взяти Київ "за три дні".

Байден наголосив, що саме він стояв в український столиці, а не кремлівський очільник. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ президента США у Держдепі.

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Байден покепкував із Путіна

"Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за кілька днів. Але правда в тому, що з початку цієї війни я єдиний, хто стояв у центрі Києва, а не він. Путін там ніколи не був", – сказав Байден.

Президент США згадав, якою була дорога до України.

Їхати на потязі було довго! Але я – єдиний верховний головнокомандувач (США – 24 Канал), який відвідав зону бойових дій, яка не контролюється військами США,

– похвалився він.

Байден наголосив, що визначив для себе 2 ключові завдання, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – об'єднати світ на підтримку України та запобігти війні між ядерними державами.

Він заявив, що саме Штати допомогли Україні та зупинили Путіна. У цьому пояснення, чому за увесь час повномасштабного вторгнення Путіну "не вдалося досягти жодної стратегічної мети" – зламати єдність НАТО чи захопити значні території.

"Нам вдалось і те, й те. І сьогодні Україна – все ще вільна та незалежна країна, яка має потенціал на світле майбутнє. Ми заклали підґрунтя для наступної адміністрації, щоб вони могли захистити світле майбутнє українського народу", – додав Байден.