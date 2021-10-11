Думав, скажуть цілувати портрет Путіна, – Навального поставили на облік як терориста

Російського опозиціонера Олексія Навального зняли з обліку для людей, схильних до втечі. Однак тепер його назвали "екстремістом і терористом".

Навальний: Спочатку радість була бурхливою

На комісії, де зачитали рішення, був присутній Навальний. Спочатку сказали, що його знімають з обліку як схильного до втечі, через що Навальний безмежно радів.

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"Радість моя була такою бурхливою, що начальник навіть попросив заспокоїтися і говорити тільки тоді, коли дозволять", – написав Навальний.

Однак радіти було зарано. Одразу ж опозиціонеру повідомили, що тепер він стоїть на обліку як екстреміст і терорист.

Опозиціонер вважає це гарною новиною

За словами Навального, облік для "екстремістів і терористів не такий виснажливий. Тепер опозиціонеру не потрібно буде кожні 2 години відчитуватись про те, що він не втік.

З екстремізмом – кайф. Ніхто не перевіряє. Побоювався, що зажадають, щоб я цілував портрети Путіна і вчив напам'ять цитати Медведєва, але і цього не треба. Просто над моїми нарами тепер висить табличка, що я терорист. Олексій Навальний Ув'язнений російський опозиціонер

Ув'язнення Навального: коротко

Навального засудили у лютому 2021 року. Йому оголосили 3,5 роки позбавлення волі у колонії звичайного режиму.

Апеляційний суд згодом ухвалив рішення відправити Навального на 2 роки, 6 місяців та 2 тижні.

Навальний на знак протесту оголошував голодування. До нього спочатку не допускали лікарів, але після значного погіршення здоров'я все ж перевели до лікарні.

Наприкінці вересня 2021 року проти Навального і його соратників відкрили ще одну справу – про "екстремізм".

Текст публікації Олексія Навального в інстаграмі:

Змінив червону смугу на зелену.

Каже мені опер: "Ходімо на комісію, вас викликають".

Комісія зібралася найбільша з усіх, що я бачив. На весілля схоже. Т-подібний стіл, багато народу. Тільки замість нареченого з нареченою – начальник під портретами вождів. Цікаво, думаю, навіщо так урочисто? Для звичайного догану забагато учасників. Рішення про розстріл, чи що зібралися зачитувати?

Доповідач: "Засуджений Навальний прибув до нас 11 березня, поставлений на профілактичний облік як схильний до втечі. Оперуповноважений такий-то направив рапорт і пропонує Навального з обліку зняти".

Вау! Не вірю своїм вухам.

Комісія голосує одноголосно "за".

Радість моя була такою бурхливою, що начальник навіть попросив заспокоїтися і говорити, тільки коли дозволять. І додав: "Зачекайте, ми ще не закінчили".

Тааааак...

Доповідач: "Оперуповноважений такий-то направив рапорт про те, що засуджений Навальний сповідує екстремістську і терористичну ідеологію. Пропонується поставити Навального на облік як екстреміста і на облік як терориста".

Комісія голосує одноголосно "за".

Так що бирки, де мою фізіономію перекреслює червона смуга, я з усього одягу споров. І пришив нові – із зеленою. І влився в численні ряди мусульман (для них "екстремістська" смуга і була придумана. 70% тюремних "екстремістів" – вони), націоналістів і футбольних фанатів.

Новини це хороші. "Екстремістський" і "терористичний" обліки – не такі виснажливі, як "схильний до втечі". Порахував, що фразу "Навальний Олексій Анатолійович, 1976 р.н., незаконно утримується на території ІК-2, загін №2" я вимовив на відеореєстратор 1669 раз (так кожні 2 години перевіряють, що ти не втік). І мені це страшенно набридло.

А з екстремізмом – кайф. Ніхто не перевіряє. Побоювався, що зажадають, щоб я цілував портрети Путіна і вчив напам'ять цитати Медведєва, але і цього не треба.

Просто над моїми нарами тепер висить табличка, що я терорист.