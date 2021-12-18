Думаю, не випадковість, – Кравчук не виключає, що партію Разумкова фінансуватиме Ахметов
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков ще у листопаді підтвердив, що створюватиме власну політсилу. Хто її фінансуватиме – поки невідомо. Однак у "Слузі народу" не виключають, що до цього причетний Рінат Ахметов.
Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук сказала в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?". Вона пояснила, що зазвичай такі партії фінансують саме олігархи.
До теми Разумков – помилка нашої команди, – Гетманцев про найбільші невдачі "слуг" за рік
"З мого досвіду, такі партії фінансують дуже багаті люди, які зацікавлені мати якісь преференції в політиці", – сказала Кравчук.
Журналіст Лещенко у розмові висловив думку, що фінансуватиме проєкт Разумкова Рінат Ахметов. Євгенія Кравчук цього не заперечила.
Я можу сказати, що багато осіб з "Розумної політики" і сам Разумков з'являються на каналах Ахметова. Це дуже помітно, практично кожен день і у різних форматах. Чи це випадковість? Думаю, ні,
– зауважила "слуга народу".
Вона висловила сподівання, що Разумков буде чесним з народом і сам публічно заявить про цю особу.
Кравчук в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Разумков і його партія: що відомо
- 7 жовтня Верховна Рада проголосувала за відставку спікера Дмитра Разумкова. Це пов'язують з законопроєктом про олігархів. Були чутки, що Разумков його гальмував.
- Вже у листопаді політик створив своє міжфракційне об'єднання. До "Розумної політики" увійшли 25 нардепів.
- Тоді ж почали говорити і про амбіції Разумкова створити власну партію. Вже 16 листопада він сам це підтвердив.