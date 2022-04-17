Думаю, приїде: Зеленський сподівається на візит Байдена до України
Джерело:CNN
Володимир Зеленський вважає, що президент Сполучених Штатів Джо Байден приїде в Україну. Він має на власні очі побачити звірства, які вчинили російська армія
Про це президент України заявив в інтерв'ю американському ЗМІ.
Увага Україна не віддасть свої території на сході та готується дати бій Москві, – Зеленський
Я думаю, що він приїде, –
сказав Зеленський, відповідаючи на питання про можливий візит Байдена в Україну.
При цьому він додав, що розуміє, що візит американського лідера залежить від ситуації з безпекою.
Це його рішення, звичайно. І також залежить від ситуації з безпекою. Але я думаю, що він лідер Сполучених Штатів, і тому він повинен приїхати сюди, щоб подивитися (на звірства, які вчинили російські війська – 24 канал),
– заявив президент.
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