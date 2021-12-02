Думки українців серйозно розділилися через питання подвійного громадянства

Майже половина українців не підтримує ідею запровадження подвійного чи множинного громадянства в Україні. Відповідний законопроєкт до парламенту вніс Володимир Зеленський.

Про те, як українці ставляться до можливого впровадження в Україні подвійного чи множинного громадянства, свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

До теми Множинне громадянство в Україні: з'явився текст законопроєкту Зеленського

Ставлення українців до множинного громадянства

Відповідно до результатів дослідження, 48% респондентів взагалі не підтримують ідею запровадження подвійного чи множинного громадянства в Україні.

Водночас 24% респондентів за можливість запровадження подвійного громадянства для всіх країн без винятків.

Цю ідею також підтримують 11% опитаних, але в тому випадку, якщо подвійне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС та НАТО.

7% респондентів можуть підтримати запровадження множинного громадянства з усіма країнами, окрім Росії.

Майже 5% виступають за подвійне громадянство тільки з колишніми республіками СРСР, ще 5% не змогли визначитися з відповіддю.

Найактивніше підтримують ідею подвійного громадянства жителі Сходу – 33%, люди віком 18 – 29 років – 42%, а також 29% тих, хто виїздив за кордон протягом 2017 – 2021 років.

Що відомо про опитування Його проводили у період з 22 жовтня по 12 листопада шляхом телефонних інтерв'ю. Опитали 2 003 українців віком від 18 років з усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій.



Статистична похибка вибірки, з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1, не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,5% – для показників близьких до 10%.

Законопроєкт про множинне громадянство