Маск закликав звільнити Дурова та запустив відповідний хештег у "Х"

24 серпня у Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова. Мільярдеру закидають співучасть у низці кримінальних злочинах через те, що у месенджері немає модерації. Ілон Маск виступив на підтримку росіянина.

Винахідник Ілон Маск розкритикував затримання французькими правоохоронцями Павла Дурова. Свою обурення мільярдер висловив у соцмережі.

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Звільнити Дурова

Спершу Маск прокоментував арешт засновника Телеграму іронічним твітом.

Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем,

– написав власник колишнього "твітера".



Пізніше Маск опублікував уривок інтерв’ю Дурова з американським журналістом Такером Карлсоном, де той розповідав про те, як розвивається платформа Х після того, як її купив Ілон Маск. Цей допис бізнесмен підписав хештегом FreePavel.

Тим часом на російських маркетплейсах з'явилися футболки з хештегами FREEDUROV та FREEPAPA.

Також деякі онлайн-магазини випустили одяг із цитатою виконавця SHAMAN. Раніше він записав відеозвернення і закликав Павла Дурова повернутися до Росії.