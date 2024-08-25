Шукав зустрічі з Путіним: у РНБО впевнені, що арешт Дурова – провал для Кремля

Засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров, якого напередодні затримали у Франції, міг шукати зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним у Баку кілька днів тому.

Відповідну думку оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко та додав, що затримання Дурова є справжнім провалом для Кремля, у якому винне оточення Путіна.

Дивіться також Дуров прорахувався, – у Кремлі відреагували на арешт засновника Telegram

Арешт Дурова – провал Москви

Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із Путіним у Баку кілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу". Звісно ж історія з Дуровим для Москви - це провал, в якому винне все оточення Путіна, від Вайно до Патрушева,

– заявив лейтенант.

За його словами, Telegram – це месенджер номер один в Україні, зокрема його використовує й російська армія. В Індії ним користується близько 300 мільйонів користувачів. Коваленко переконаний, що незабаром він стане номером один у Південній і Латинській Америці.

Як зауважив український посадовець, Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці Росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі.

"Арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни... Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними "відповідальними" за цей напрям шпигунської діяльності", – додав він.

Також, як припускає Коваленко, завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа Росії у Європі.

До слова, напередодні близько 20:00 за місцевим часом Дурова затримали в аеропорту Ле-Бурже. Це сталося одразу після посадки його приватного літака. Туди він прибув з Азербайджану. Основна претензія влади ЄС до телеграму – зашифровані повідомлення. Дурову загрожує до 20 років ув'язнення.