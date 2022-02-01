"Дуже-дуже радий бути тут": відео зустрічі Джонсона і Зеленського у Києві
Джерело:Офіс Президента
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави прийняв його у Маріїнському палаці.
Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що дуже радий своєму візиту до України. Глава британського уряду прибув близько 17:20 до Маріїнського палацу.
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Зеленський та Джонсон проведуть переговори
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробили спільне фото та обмінялися кількома репліками. Глава держави поцікавився в очільника уряду, як він долетів, на що той відповів, що він дуже радий своєму візиту.
Опісля цього Володимир Зеленський запросив Бориса Джонсона до Маріїнського палацу, де і відбудуться їхні переговори.
Зустріч Зеленського та Джонсона: дивіться відео
Візит Джонсона до України: головне
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув з офіційним візитом до України 1 лютого.
- Причиною візиту стала загроза повномасштабного вторгнення Росії до України.
- Разом з Джонсоном до Києва мала прилетіти й глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс для анонсування нового Альянсу з Польщею та Україною. Однак вона захворіла на коронавірус.
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