Дуже гучні вибухи чули у Мелітополі, водночас ворог вкотре обстріляв Харків ракетами

У тимчасово окупованому Мелітополі знову пролунала "бавовна". Натомість російські окупанти не припиняють обстрілювати Харків, б'ючи по мирних жителях.

Повідомлення про вибухи в Мелітополі почали з'являтись у телеграм-каналах та на сайтах російських пропагандистів. Повідомлення про вибухи в Харкові з'явились орієнтовно за декілька хвилин після тривоги.

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У Мелітополі лунали вибухи

Орієнтовно о 01:03 20 серпня у Мелітополі прозвучали гучні вибухи. Вже о 01:07 у телеграмі російських пропагандистів повідомили про два вибухи в тимчасово окупованому місті.

За даними путінських пропагандистів: "Попередньо – робота ППО з РСЗВ". Цю інформацію повідомив місцевий колаборант владімір рогов.

Гучно було в російському бєлгороді

У телеграм-каналах пишуть, що декілька ракет розірвалися під час запуску під бєлгородом. За даними людей, було гучно. Жителі міста також написали:

"таке враження, що від нас і до нас одночасно;

можливо, це наші просто (мовиться про російські ракети – 24 канал) лопали в небі".

За даними місцевого телеграму "Харьков Life". було 6 вильотів, проте двічі ракети не долетіли.

Ситуація в Харкові: дивіться відео

Також станом на ніч 20 серпня офіційно цю інформацію влада ще не коментувала.

Проте, за даними місцевих телеграм-каналів, по Мелітополю "бавовна" нібито десь в районі військового аеродрому.

Коротко про вибухи в Україні

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