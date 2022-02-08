"Дуже насичений день": Еммануель Макрон прилетів в Україну

Еммануель Макрон прибув в Україну вранці у вівторок, 8 лютого. У Києві французький лідер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про прибуття в Україну Макрона у соцмережі повідомив Етьєн де Понсен – посол Франції в Україні. Окрім того, до Києва прибув Жан-Ів Ле Дріан – глава МЗС Франції. Він зустрінеться з Дмитром Кулебою – главою МЗС України.

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Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України,

– заявив де Понсен.

Зустріч Макрона та Путіна

Напередодні, 7 лютого, Макрон відвідав Москву. Там він зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним. Головні теми розмови – врегулювання ситуації на Донбасі, Крим, концентрація військ Росії біля українських кордонів.

Розмова Макрона та Путіна тривала понад 5 годин.

Французький лідер заявив: найближчі дні стануть вирішальними. Макрон наголосив, що важливо знизити напруженість ситуації навколо України.

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