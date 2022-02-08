"Дуже насичений день": Еммануель Макрон прилетів в Україну

8 лютого 2022 , 11:11
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Etienne de Poncins

Еммануель Макрон прибув в Україну вранці у вівторок, 8 лютого. У Києві французький лідер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про прибуття в Україну Макрона у соцмережі повідомив Етьєн де Понсен – посол Франції в Україні. Окрім того, до Києва прибув Жан-Ів Ле Дріан – глава МЗС Франції. Він зустрінеться з Дмитром Кулебою – главою МЗС України. 

Зауважте Білий дім очікує на новий контакт з Макроном після його поїздки у Москву

Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч з Володимиром Зеленським. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України,
– заявив де Понсен.

Зустріч Макрона та Путіна

  • Напередодні, 7 лютого, Макрон відвідав Москву. Там він зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним. Головні теми розмови – врегулювання ситуації на Донбасі, Крим, концентрація військ Росії біля українських кордонів.
  • Розмова Макрона та Путіна тривала понад 5 годин.
  • Французький лідер заявив: найближчі дні стануть вирішальними. Макрон наголосив, що важливо знизити напруженість ситуації навколо України.
Зауважте! У Financial Times повідомили, що  Макрон і Путін уклали угоду, яка стосується України. Відповідну новину виданню буцімто розповіли офіційні особи Франції.

Вас може зацікавити думка про дії Макрона: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало