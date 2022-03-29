Дуже небезпечна стратегія, – Фесенко про бомбардування Росією українських міст

Путін, схоже, не готовий відмовитися від своїх початкових цілей, заради яких він почав цю війну. Однак очільник Кремля уже зрозумів, що не може підкорити Україну.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, метою Путіна було примусити Україну до капітуляції та взяти під свій контроль.

Однак як зазначив політолог, зараз ми бачимо теж дуже небезпечну ситуацію – російський диктатор зрозумів, що не може підкорити Україну.

Але що він зараз робить – це фізично знищує Україну через бомбардування, ракетні обстріли. Це дуже небезпечна стратегія,

– наголосив фахівець.

Він також вважає, що це дуже добре пояснює, чому ми мусимо вести перемовити – маємо піклуватися про те, щоб зберегти країну та її незалежність. Інша річ – наскільки Росія готова до реальних перемовин.

"Рано чи пізно вони змушені будуть вести на змістовні перемовини", – вважає Фесенко.

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