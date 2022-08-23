Дуже потужні вибухи, – активіст припустив, що росіяни везли через міст у Херсоні під час обстріл

Вчора з'явилася інформація про чергові вибухи у Херсоні. Стало відомо, що ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту.

Однак цей удар був особливим. Вперше в історії його було завдано вдень – безпосередньо по російських авто. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Перехитрували самі себе

Раніше росіяни пропускали через міст по одній автівці, адже він суттєво пошкоджений. Однак вчора там рухалася ціла колона. Крім того, на мосту перебувала певна кількість ремонтної техніки. Річ у тім, що окупанти за 4 тисячі рублів наймали людей, щоб полагодити об'єкт. Але усі плани загарбників філігранно знищують наші бійці.

"Таким чином вони самі себе перехитрували. Вони вирішили, що досить їздити по одному, можна більше", – зауважив Молчанов.

Люди, що перебували на мосту, зокрема колаборанти, які проводили ремонтні роботи, та росіяни, які могли провозити боєкомплект, – усі потрапили під обстріл ЗСУ.

Детонації були дуже потужними

Вибухи були набагато сильнішими, аніж від звичайних боєприпасів. Ймовірно, здетонувала вибухівка, яку везли росіяни,

– припустив Молчанов.

На жаль, попри те, що удару був дуже потужним, міст поки не зруйнований остаточно. "Сподіваємося, що його все-таки доб'ють, щоб він став менш пропускним і зменшилася кількість охочих його ремонтувати", – сказав активіст з Херсону.

Удари по Антонівському мосту: коротко

Антонівський міст через Дніпро у Херсоні був стратегічно важливим для окупантів. Його використовували для транспортування техніки. Проте ЗСУ регулярно завдають по ньому потужних ударів.

22 серпня підтвердили чергове влучання. окупанти відчайдушно намагаються відремонтувати інфраструктурний об'єкт, але усе марно.

Нещодавно російські загарбники намагалися переправити свою техніку на правий берег Дніпра. Зокрема, мовиться про бензовози та криті вантажівки.

Особливий удар по Антонівському мосту: дивіться відео