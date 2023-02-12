Дуже потужний аргумент, – політолог про резолюцію ООН щодо миру для України

Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію щодо досягнення миру в Україні. Згідно з нею, основа мирного врегулювання – відновлення територіальної цілісності та гарантія суверенітету України.

З одного боку, резолюція не має відповідної обов'язкової сили. З іншого – навряд чи можна знайти якусь рівну за своїм авторитетом структуру до Генасамблеї, яка може претендувати на вираження волі усіх суверенних держав світу. Про це 24 Каналу політолог сказав

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Чому резолюція важлива для України

Як стверджує Олещук, загалом резолюція слідує в контексті мирного плану Володимира Зеленського, який оприлюднили раніше. Він, зокрема, передбачає досягнення миру на основі відновлення територіальної цілісності, суверенітету України у повному обсязі, покарання воєнних злочинців та компенсацію для України за усі ті руйнації, які спричинила Росія. Усі ці питання мають бути вирішені.

"Вона більш загальна порівняно з планом Зеленського. Однак вона відповідає його ключовим принципам", – каже політолог.

Згідно з розрахунками української дипломатії, подібна резолюція має остаточною крапкою в усіх цих планах просувати для України якесь припинення вогню, якесь заморожування конфлікту, перемир'я, чим зараз активно займається Росія через своїх численних агентів впливу.

Відповідь на це у вигляді резолюції – це дуже потужний аргумент у будь-яких дискусіях щодо необхідності проведення якихось мирних переговорів. Україна може сказати: "Окей, ми не проти. Але ми можемо проводити перемовини лише згідно з резолюцією". Я думаю, в цьому ключова ідея,

– відзначає Олещук.

Україна зможе апелювати до цього документа з партнерами й посередниками. Зрозуміло, що можуть бути спроби певних політичних ігор і таке інше.

"Для України дуже важливо тримати ініціативу, зокрема й дипломатичну. Потрібно не дати Росії реалізувати спроби перехопити цю ініціативу. Вона намагається максимально мобілізувати довкола себе різні держави, щоб вони хоча б якось задекларували підтримку Росії", – пояснив політолог.

Держава-агресорка намагається привласнити тему мирних переговорів. Це парадокс, наголошує Олещук, адже Росія цю війну почала і призвела до усіх негативних наслідків.

"Але зараз у міжнародному середовищі вона хоче себе позиціювати так, буцімто вона хоче миру. Звичайно, це є повною брехнею й тотальною маніпуляцією, але, очевидно, на когось це може вплинути.

Україні важливо вибити цей аргумент. Насправді ніхто у світі так не зацікавлений у мирі, як Україна. Але це має бути мир, а не перепочинок для агресора, щоб він підтягнув резерви, навчити "мобіків", розконсервувати більше танків і за деякий час знову це кинути на Україну,

– констатує політолог.

Відтак через порушення питання про ухвалення резолюції Україна бере на себе ініціативу щодо завершення війни. "Це не Росія хоче якогось миру, а Україна – ні. Усе навпаки. Просто Росія займається огидними маніпуляціями, власне, як і завжди", – підсумував Олещук.

Що відомо про проєкт резолюції ООН